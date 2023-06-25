Разбойники с баллончиком забрали у мужчины рюкзак с деньгами в Петербурге

В Невском районе Петербурга двое разбойников отобрали рюкзак с деньгами у мужчины. Они распылили пострадавшему в лицо аэрозоль.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру в субботу, 24 июня в полицию поступило заявление от 37-летнего мужчины. Он сообщил, что в лесополосе Невского района на него напали двое разбойников.

На вид неизвестным было около 20 лет. Чтобы получить желаемое они распылили пострадавшему в лицо аэрозольный баллон. А после открыто похитили у пострадавшего рюкзак с деньгами и документами. В общей сложности, мужчина потерял таким образом 31 400 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору). Сейчас разбойников ищут.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Северной столице разыскивают неизвестного злоумышленника, которые проник в офис микрофинансовой организации на Энгельса с пистолетом. Мужчина сбежал с места происшествия, прихватив с собой крупную денежную сумму.