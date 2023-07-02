Порывистый ветер и ливень ожидается в Северной столице 2 июля

В Петербурге 2 июля не порадует жителей солнышком. В городе будет холодно и дождливо.

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Холодно и мокро будет в воскресенье 2 июля петербуржцам. На город окажет свое влияние, приближающийся с запада циклон. Об этом на своих страницах в социальных сетях сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Облаков над Северной столицей будет очень много. И местами из-за этого пройдут кратковременные дожди ливневого характера. Не исключены в этот день и грозы.

Воздух прогреется лишь до +20 и +22 градусов. По области температура поднимется до +18 и +23 градусов.

Ветер юго-западный 5–10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 744 мм ртутного столба. Это ниже нормы.

В понедельник кратковременные дожди продолжатся. И столбик термометра будет показывать от +18 до +20 градусов. В целом первые пять дней месяца, по прогнозам синоптиков, будут пасмурными.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что самый холодный июль был в 1837 году. А жаркий, совсем недавно – в 2010-м. Эти и другие факты об июле рассказал синоптик Михаил Леус.