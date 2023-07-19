В петербургской больнице агрессивный пациент разбил окно

Петербургским врачам пришлось вызывать подмогу в лице Росгвардейцев. Они не смогли справится с агрессивным пациентом.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Петербурге пациент больницы вынес кулаком оконное стекло. Причина этого поступка непонятна. Известно лишь то, что мужчина в этот момент был в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Привезли 47-летнего жителя накануне на машине скорой помощи. Однако после того, как мужчина оказался в стенах больницы на Литейном проспекте, он начал проявлять агрессию. А потом и вовсе разбил окно. В итоге врачи нажали тревожную кнопку. И к ним на помощь приехали сотрудники Росгвардии. Они задержали пациента и проводили его до отдела полиции.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на детской площадке в Колпино двое неизвестных устроили стрельбу по пластиковым бутылкам. Полицейские задержали в качестве подозреваемых мужчин 34-х и 35-и лет.