Взрыв повредил один из банкоматов в Петербурге

В Петербурге неизвестный поджог пакет с пиротехнической смесью в помещении с банкоматами. Но деньги не взял.

Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Ночной взрыв прогремел на бульваре Трудящихся в Петербурге 19 июля. Около 2:30 в местное отделение банка зашел неизвестный в капюшоне и начал ковыряться у стены около одного из банкоматов. Через какое-то время произошел хлопок. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Выяснилось, что неизвестный принес с собой пакет с трубой, которая была набита пиротехникой. После он поджог содержимое и скрылся. В результате повреждены окна, двери и один банкомат. Пострадавших нет. А вот деньги злоумышленник не взял.

По данному факту проводится проверка. Работает следственно-оперативная группа и кинолог с собакой. Рассматривается вариант возбуждения уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что любитель телевизионных шоу из Луги безвозвратно позаимствовал телевизор у своего соседа, предварительно его избив. Однако похищенное все же пришлось вернуть, после чего подозреваемый поехал с ночевкой в ИВС.