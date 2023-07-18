На набережной Лейтенанта Шмидта ко Дню ВМФ отмыли Ивана Крузенштерна

В Санкт-Петербурге проходит подготовка к проведению Главного военно-морского парада России, приуроченного ко Дню ВМФ. В связи с этим на набережной Лейтенанта Шмидта прошла чистка памятника Ивану Крузенштерну.

Фото: кадр из эфира телеканала Санкт-Петербург

Объект решили подготовить к празднику одним из самых первых. Памятник посвящен руководителю первой русской кругосветной экспедиции Ивану Крузенштерну. Работы п чистке фигуры организовали сотрудники Музея городской скульптуры, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Отмечается, что в первую очередь с использованием пенного нейтрального средства и воды отмоют скульптуру, а после уже постамент. Специалистам попытался помочь дождь, который усилил мокрый эффект. Правда, по технологии, все равно придется ждать солнца, чтобы завершить подготовку адмирала, — перед нанесением защитного покрытия объект должен высохнуть.

А вот мыть памятник можно даже в дождливую погоду, но с соблюдением всех этапов чистки, заверили сотрудники Музея городской скульптуры. Особенно тщательно были прочищены погоны и награды адмирала, так как они представляют собой углубления и мелкие детали, в которых скапливается не только дорожная пыль, но прочие субстанции, например, гуано.

Известно, что в общей сложности на поливку памятника Крузенштерну потратили больше 250 литров воды.