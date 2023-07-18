Делегация из Санкт-Петербурга приехала в Мурманский порт

Представители деловой миссии из Северной столицы прибыли в Мурманский морской торговый порт для обсуждения ряда вопросов и взаимодействия регионов.

Фото: пресс-служба Мурманского морского торгового порта

Так, в делегацию вошли послы от восьми предприятий Петербурга. Основной целью поездки стало обсуждение сотрудничества между организациями Мурманска и города на Неве, сообщает «МК в Мурманске».

Первый заместитель председателя комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики Елена Асеева подчеркнула, что Мурманская область является седьмым арктическим регионом, куда приезжают делегаторы.

Среди направлений взаимодействия специалисты обсудили подводные технологии, а также морские робототехнические комплексы, оборудование, навигационную технику для судов и другие важные вопросы.