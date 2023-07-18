Петербургские работодатели стали на 52% активнее искать сотрудников

В Петербурге резко подскочил спрос на новых сотрудников. За год количество вакансий, размещенных местными работодателями, увеличилось в полтора раза.

Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Так, за последний месяц на территории Северной столицы открылось на 52% больше вакансий, чем за такой же период прошлого года, по России рост предложений в среднем составил 57%, сообщает пресс-служба сервиса по поиску работы hh.ru.

Больше всего вакансий появилось в сферах транспорта и логистики, управления персоналом и тренингов, а также в сфере страхования. Меньше всего в поиске новых специалистов заинтересованы компании IT, телекома и организации безопасности. При этом отрицательная динамика пока не прослеживается ни в одной из отраслей.

Из-за того, что спрос на сотрудников повысился, в регионе стала очень заметна проблема дефицита кадров. В настоящее время конкуренция среди работодателей за людей обострилась, расходы при этом возрастают.

Наиболее востребованными работниками до сих пор остаются сотрудники сферы продаж и обслуживания клиентов. В эту же группу относится рабочий персонал, на который приходится по 20% вакансий.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что жителей России радует в работе только премия и отпуск.