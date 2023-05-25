В работе россиян радует только премия и отпуск

Среди работающего населения России провели опрос, какой из рабочих дней им больше всег запомнился. Оказалось, что премии больше всего запомнились мужчинам, а отпуск стал радостным событием для женщин.

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Выяснилось, что лучший день россиянина на работе – день, когда начался отпуск, сообщили в пресс-службе SuperJob.

Результаты опроса показали, что 9% работающего населения страны запомнили день, когда им выдали премию, а достижения отличных показателей отложились в памяти у 8% респондентов.

Корпоративы и праздники отметили 6%, празднование дня рождения с коллегами запомнилось лишь двум из ста опрошенных, а по 1% респондентов назвали памятным днем повышение в должности, увеличение зарплаты, выполнение проекта и похвалу начальства.

Отпуску порадовался каждый двадцатый россиянин. Отмечается, что такая радость стала выражаться чаще, чем в 2021 году.

Удаленная работа, защита проектов, успехи в профсоревнованиях и прочее порадовали 9%.

Ни один рабочий день не принес радости троим из десяти респондентов, однако 6% опрошенных ответили, что рады каждому дню на любимой работе.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что более 80% работодателей в Петербурге охотно принимают на работу родственников.