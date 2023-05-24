Более 80% работодателей в Петербурге охотно принимают на работу родственников

В Петербурге с радостью принимают на работу, если кандидат на должность и начальник имеют родственные связи. Таким семейным секретом поделились 82% петербургских работодателей.

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Петербургские работодатели охотно принимают на работу родственников, сообщили в пресс-службе сервиса опроса SuperJob.

Выяснилось, что восемь из десяти работодателей с радостью принимают на работу «своих». Это составило 82% ответов среди всех респондентов. Известно, что в крупный бизнес «пролезть» легче чем в малый – 87% против 70% соответственно, а также то, что трудоустройство к родственникам происходит в сфере производства и финансов – 91% и 83% соответственно.

Однако каждый шестой работодатель не спешит брать на работу своих родных. По мнению 16% начальник, прежде всего в коллективе должны быть деловые отношения.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что петербургские работодатели не против смайлов в резюме и рабочих переписках.