Семилетняя петербурженка почувствовала себя плохо во время путешествия и умерла через сутки после дня рождения

В Красногвардейском районе у одной из семей произошла ужасная трагедия: семилетняя дочка почувствовала себя плохо во время поездки в другой город и скончалась по возвращению домой. Известно, что ребенок умер на следующий день после дня рождения.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, труп семилетней девочки обнаружили 17 июля в квартире дома по Свердловской набережной. Семья только-только вернулась из Калининграда. Родственники отправились в путешествие 9 июля, но 14 числа младшая дочь внезапно почувствовала себя плохо. Девочку привезли в Петербург 16 июля, в день ее рождения.

По возвращению домой у юной петербурженки взяли анализы сотрудники скорой и врач клиники, которые и назначили ей лечение. Однако лучше пациентке не становилось, а на следующий день состояние ребенка ухудшилось, начал меняться цвет кожного покрова. Во второй раз специалисты уже констатировали смерть несовершеннолетней. Реанимационные действия девочке не помогли.

Ребенок проживал в полной и благополучной семье с 36-летней матерью, 39-летним отцом и 10-летней сестрой.

Труп направили в морг для установления причины смерти. Все детали и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что во дворе на Подольской шестилетний ребенок, перепутав бутылки, отравился спиртом.