Петербурженка просит наказать врачей за смерть ее полугодовалой дочери и несогласованное удаление почек

В Выборгском районе маленькая девочка с врожденными заболеваниями скончалась после оказания ненадлежащего лечения. Мать малышки просит привлечь врачей к ответственности.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, к правоохранителям с заявлением обратилась 32-летняя жительница Красносельского района. Женщина пояснила, что врачи Педиатрического университета Минздрава России ненадлежащим образом провели лечение ее полугодовалой дочери.

Девочку поместили на отделении реанимации анестезиологии интенсивной терапии новорожденных. В результате ребенок скончался 15 июля. Петербурженка полагает, что дочери, не поставив в известность, удалили почки.

Оказалось, что малышка родилась в тяжелом состоянии и находилась на отделении реанимации без подтвержденного диагноза до 14 февраля. После этого девочку перевели в Педиатрический университет. Там ей диагностировали хроническую почечную недостаточность, а также артериальную гипертензию.

В настоящее время все детали и обстоятельства произошедшего выясняются. Ситуацией занялись следователи.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Приморском районе полугодовалый малыш так и не смог проснуться, застряв в проеме между кроватью и стеной.