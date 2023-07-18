Петербургский синоптик рассказал о различиях в погоде на западе и востоке Ленобласти

Дожди буду заглядывать к петербуржцам и жителям Ленобласти на протяжении всей текущей недели, однако ситуация по районам все же складывается разная.

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Главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале рассказал, что ближайшие дни стоит ожидать периодических дождей кратковременного характера, при этом температура воздуха составит от +20 до +22 градусов. Временами в свои права будут вступать грозы.

Между тем, Колесов заметил, что в предстоящие сутки появятся заметные различия в погоде западных и восточных районов Ленобласти. Так, на западе пройдут кратковременные дожди с грозами, а на востоке с вечера до утра будут лить умеренные дожди от циклона, местами даже вероятны ливни. В районах, где пройдет северный ветер, в среду будет прохладнее, — здесь ожидается всего +16 и +18 градусов.

Специалист уточнил, что циклон смещается от Минска через Тверь и дальше на Вологду. Под его влияние попадают восточные районы Ленинградской области, примерно от Волхова.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что маленький, но активный циклон 18 июля принес в город дожди и прохладу.