Эксперты объяснили, почему новые банкноты в 5 и 10 рублей начнут пользоваться популярностью

В России начали печатать купюры в 5 и 10 рублей. Смогут ли вытеснить бумажные деньги такого номинала железные «пятаки» и «десятки», объяснили специалисты.

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В беседе с Brif экономист и бизнес-тренер Денис Ракши заметил, что подобные купюры в ближайшее время начнут пользоваться большим спросом в частности потому, что объем безналичных платежей продолжает сокращаться, а в наличное обращение уходит достаточно много денег. Кроме того, монеты чеканить оказалось дороже, чем печатать купюры.

По словам эксперта, при изготовлении новых банкнот применили технологию, которая позволит им оставаться в сохранности на 30 % дольше, чем в прежние времена.

Руководитель Аналитического центра Банки.ру Дмитрий Хмелев также считает, что купюры малого номинала будут популярны, даже несмотря на то, что сейчас на безналичные платежи приходится около 80% от всех платежей в РФ.

Известно, что к маю в обращении находилось 16,242 триллиона наличных рублей. Вместе с этим в обороте находятся больше 71 миллиарда монет разного номинала. Специалист заметил, что, если брать в расчет уровень цен на настоящий момент, банкноты в 5 и 10 рублей окажутся в обороте аналогично монетам, а по выпуску обойдутся дешевле.

Кроме того, многие граждане не тратят монеты, а копят их дома, не давая выполнять им должную функцию. Еще одна причина популярности бумажных банкнот — дефицит обменных денег. По словам специалиста, этот вопрос решается через дополнительную эмиссию бумажных денег малого номинала.