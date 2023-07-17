Смольный внес правки в сферы деятельности вице-губернаторов

В сферы деятельности вице-губернаторов Петербурга внесли коррективы. Так, некоторые полномочия были переданы и изменены.

Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

Нововведения заработали с 17 июля, сообщили в пресс-службе Смольного. Так, например, координация деятельности комитета финансов и комитета по контролю за имуществом перешла к Алексею Корабельникову.

Николай Линченко, в свою очередь, займется контролем комитетов по строительству, инвестициям и по развитию транспортной инфраструктуры, а также Службы государственного строительного надзора и экспертизы. Кроме того, за ним закреплено кураторство деятельности комитета по градостроительству и архитектуре (речь идет обо всех вопросах, кроме формирования архитектурного облика Петербурга).

Валерий Москаленко назначен координатором комитета имущественных отношений, а также комитетов по государственному заказу, по экономической политике и стратегическому планированию.

Управлять деятельностью Жилищного комитета начал Анатолий Повелий. На нем же теперь комитеты по благоустройству, по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, а также Государственная административно-техническая инспекция. Кроме того, под надзором Повелия стоят Государственная жилищная и Государственная техническая инспекции.

Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, а также комитеты территориального развития и социальной политики остались за Натальей Чечиной. На ней же Управления социального питания.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Северной столице к середине июня сменили глав сразу трех комитетов.