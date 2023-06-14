В Петербурге сменили глав сразу трех комитетов
В администрации Петербурга сменили трех глав комитетов. На должности назначены: Иван Складчиков, Алексей Зырянов и Александр Федотов.
В Петербурге 14 июня утвердили новых людей на должности руководителей сразу трех комитетов. Об этом сообщает Бриф.
Так, Алексей Зырянов возглавил Комитет по экономической политике и стратегическому планированию. А председателем комитета по инвестициям стал Иван Складчиков. Также председатель сменился и у Комитета по развитию транспортной инфраструктуры. Его главой утвержден Александр Федотов.
Появилось в структуре администрации губернатора и новое управление внутренней политики. Его куратором назначили Бориса Пиотровского. Позже станет известно кто станет главой управления.
Новый начальник уже появился и у Управления делами Администрации Губернатора. Им стал Виктор Панкевич.
Напомним, 7 июня экс-председатель Комитета территориального развития города Наталья Чечина стала новым вице-губернатором Северной столицы.