В Петербурге зафиксировали самый жаркий июльский день с максимумом почти в +28 градусов

Накануне в Северной столице установился самый жаркий день за весь июля. В большинстве районах специалисты зафиксировали дневной максимум почти в +28 градусов.

Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

В своем Telegram-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил, что после жары город поливают необходимые дожди, при этом погода все еще достаточно теплая. В воскресенье, 16 июля, выдался самый жаркий день за весь месяц, когда воздух прогрелся до +27,5 градусов. При этом сегодня холоднее +23 не станет.

По словам синоптика, ситуация в атмосфере начнет меняться с 18 июля. Температура воздуха при этом вернется к +20 и +22 градусам. На текущей неделей горожан будут постоянно преследовать циклоны, в связи с этим каждый день ожидаются дожди кратковременного характера.

На протяжении нескольких дней ветер будет дуть преимущественно западный, сегодня и завтра еще не такой сильный, но в дальнейшем он усилится, особенно днем.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что горожан предупредили о метровых волнах и порывах ветра до 15 м/с в понедельник.