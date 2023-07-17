Спасатели предупредили петербуржцев о метровых волнах и ветре до 15 м/с

На территории Культурной столицы ожидается заметное ухудшение погодных условий. Горожан предупредили об усилении ветра и больших волнах.

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В пресс-службе МЧС по Петербургу сообщили, что, согласно информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 17 июля по Невской губе Финского залива ожидается серьезное усиление ветра, местами его порывы могут достичь 15 м/с. Кроме того, высота волны составит около одного метра.

В связи с этим жителям Северной столицы необходимо соблюдать особую осторожность как на суше, так и на воде. Во время сильного ветра не рекомендуется ходить под деревьями и шаткими конструкциями. Лучше переждать непогоду дома, если надобности выйти за его пределы не имеется.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что жара на территории города продержалась только один день. Накануне столбики термометра дорос до +28 градусов.