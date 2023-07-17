Подросток ударился головой о мост и получил сотрясение после прогулки на теплоходе в акватории Мойки

В Санкт-Петербурге выясняют, при каких обстоятельствах 15-летний подросток получил травму головы на водной прогулке. Мальчика госпитализировали в больницу с сотрясением мозга.

Фото: пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте

Об инциденте, произошедшем 16 июля в акватории реки Мойки, рассказали в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте. Так, во время водной прогулки на теплоходе молодой человек поднялся со своего места на верхней палубе и ударился головой о Синий мост.

Подростка госпитализировали в больницу с сотрясением головного мозга. По факту произошедшего проводится доследственная проверка.

Был организован комплекс мероприятий, которые направлены на установку всех обстоятельств произошедшего.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 20-летняя пассажирка катера ударилась головой во время опасного маневра на Средней Невке.