Молодая пассажирка катера ударилась головой во время опасного маневра на Средней Невке

Во время водной прогулки на катере капитан совершил опасный маневр, в следствии чего пострадала молодая пассажирка. По факту произошедшего проводится проверка.

Фото6 пресс-служба Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ

В пресс-службе Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ сообщили, что инцидент произошел 11 июня в акватории реки Средняя Невка. Около 2-го Елагина моста катер «Pioneer», совершавший водную прогулку с пассажирами, резко повернул, после чего 20-летняя девушка, находящаяся на борту, упала и ударилась головой.

Пострадавшую доставили в больницу, где ей оказали необходимую медицинскую помощь. В настоящее время по факту произошедшего организован комплекс следственных действий, которые помогут установить все обстоятельства произошедшего.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что за безопасность горожан на реках и каналах Северной столицы будет отвечать искусственный интеллект.