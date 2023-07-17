В Рыбацком по проезжей части «поплыл» катер

Накануне в Рыбацком автолюбители могли заметить непривычное для глаз явление: посреди проезжей части «плавал» катер.

Фото: скриншот Google maps

В воскресенье, 16 июля, на Шлиссельбургском проспекте произошло дорожно-транспортное происшествие с участием катера. Водное транспортное средство лежало на пересечении с Прибрежной улицей. Оказалось, что катер свалился с перевозившего его внедорожника Toyota Land Cruiser.

Кадрами инцидента поделились очевидцы социальной сети «ВКонтакте» в группах «Рыбацкое — наш район!», а также в «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Уточняется, что в результате нежданного «плавания» катера по дороге никто не пострадал.

Тем не менее,инцидент спровоцировал пробку на Шлиссельбургском проспекте. Автомобилисты были вынуждены объезжать водное транспортное средство по соседним полосам.

В настоящее время все прочие детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что пассажирка катера ударилась головой во время непредусмотрительного маневра на Средней Невке.