С понедельника однодневную жару в Петербурге сбили дожди

В город на Неве вернулась дождливая погода. Жара на территории региона продержалась один день.

Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Накануне петербуржцев порадовала очень теплая погода, но уже в понедельник ситуация изменилась. С начала рабочей недели в свои права вступил холодный атмосферный фронт. Из-за этого в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, при этом преимущественно в первой половине дня пройдут кратковременные дожди, местами даже возможны грозы, сообщает в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха за день составит от +22 до +24 градусов, по области показатели установятся на отметках в +21 и +26 градусов. Ветер при этом будет дуть западный, северо-западный со скоростью 4–9 м/с, порывистый. Атмосферное давление упадет до 757 мм рт. ст., что ниже нормы.

Во вторник снова кратковременный дождь и около +21 градуса.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 16 июля температура воздуха в Северной столице достигла +28 градусов.