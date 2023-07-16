Последний день недели будет очень жарким в Петербурге

Жаркое воскресенье без осадков ожидает жителей Северной столицы. Температура может быть выше +26 градусов.

Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

В середине лета погода решила порадовать петербуржцев одним жарким днем. В воскресенье, 16 июля воздух в городе прогреется от +26 до +28 градусов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Северная столица окажется под влиянием гребня антициклона. Вытягиваясь с юго-запада вместе с ветрами, он сделает погоду преимущественно солнечной и сухой.

Температура воздуха составит от +26 до +28 градусов. А по Ленобласти +24 и +29 градусов.

Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 3–8 м/с. Атмосферное давление будет около нормы — 760 мм ртутного столба.

В понедельник жара отступит. Будет от +23 до +25 и пройдет кратковременный дождь с г грозой.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Северной столице накануне было +23 градусов. Но с связи с дождями, которые прошли местами, дул порывистый ветер.