Дождливый день намечается 15 июля в Петербурге

В Северной столице 15 июня будет тепло до +23 градусов. Но с связи с дождями будет порывистый ветер.

Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

Зонты в субботу, 15 июля пригодятся жителям Петербурга. В этот день в городе пройдут кратковременные дожди. По области возможны и грозы. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Такая погодная ситуация будет складываться из-за атмосферного фронта, вытянувшийся от циклона над Скандинавией к облачному вихрю, кружащему над Северо-западом Казахстана. Если более понятным языком, то над Северной столицей будет с прояснениями облачно и выпадут осадки.

Воздух прогреется от +21 до +23 градусов. Ветер западный 4–9 м/с. В середине дня порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 760 мм ртутного столба, что около нормы.

16 июня осадки отступят от Петербурга и день пройдет без дождей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в субботу местами снова небольшой дождь и похолодает до +23 градусов.