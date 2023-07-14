Под конец рабочей недели дожди заденут Петербург, находящийся в полосе атмосферного фронта

В пятницу город на Неве находится в полосе атмосферного фронта. На территории некоторых районов могут пройти дожди.

Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что 14 июля на погоду Санкт-Петербурга повлияет вытянувшийся практически в меридиональном направлении атмосферный фронт. Из-за этого будет облачно с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди.

Температура воздуха составит от +22 до +24 градусов, по области где-то столбик термометра дорастет до +25 градусов. Ветер при этом ожидается западный со скоростью 4–9 м/с, в середине его порывы усилятся. Атмосферное давление достигнет 757 мм рт. ст., что ниже нормы.

В субботу местами снова небольшой дождь и похолодает до +23 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что накануне Северная столица ощутила противоборство тепла и дождей.