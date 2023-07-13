Синоптики 13 июля зафиксировали противоборство тепла и дождей в Петербурге

Город на Неве в четверг ощутит противоборство тепла и дождей. Синоптическая ситуация за сутки может поменяться.

Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

В своих социальных сетях ведущий специалист центра погоды «Фобос» рассказал, что 13 июля над западом Ленобласти погоду сформирует довольно теплый и сухой гребень антициклона, а на востоке региона при этом пройдут холодные дожди из-за периферии облачного вихря.

На территории Петербурга, в свою очередь, будет облачно с прояснениями, но, вероятно, обойдется без осадков. Температура воздуха составит от +22 до +24 градусов, по области показатели замрут на отметках в +21 и +26 градусов, на востоке столбик термометра может упасть до +16 градусов. Ветер при этом будет северо-западный, со скоростью 4–9 м/с.

Атмосферное давление составит 754 мм рт. ст., что ниже нормы. В пятницу, по словам Леуса, вновь без осадков и с температурой воздуха около +23 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что накануне в Северной столице было облачно, но без осадков.