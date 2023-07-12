Облачность без осадков накроет Петербург 12 июля

Дожди на какое-то время покинули Петербург. В среду их также не ожидается. Осадки выпадут лишь на восточной части региона.

Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

Прохлада отступила от Петербурга и в среду, 12 июля в городе будет постепенное повышение температуры. О этом на своих страницах в социальных сетях рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Так, в этот день климатические условия будут формироваться за счет противоборства антициклона с запада и циклона с востока. Поэтому в северной столице ожидается переменная облачность. Она не будет сопровождаться дождем, в отличие от востока области. Там осадки пройдут.

Воздух прогреется от +20 до +22 градусов. А на востоке до +15 градусов. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 4-9 м/с.

Атмосферное давление будет падать до 756 мм ртутного столба. Это ниже нормы.

Сухая погода в городе на Неве будет и в четверг. Температура поднимется от +21 до +23 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что во вторник в Петербурге было холодно и облачно. Но зонт не пригодился.