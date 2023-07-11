До +21 градуса будет в Петербурге 11 июля

Во вторник, 11 июля в Петербурге будет холодно и облачно. Но зонт не пригодится.

Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Погреться под солнцем жителям города на Неве 11 июля не получится. Во вторник на погоду в Петербурге будет влиять наполненный холодными воздушными массами гребень антициклона с севера. Об этом на своих страницах в соцсетях рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Поэтому в Северной столице будет холодно. Днем воздух не прогреется больше +19 и +21 градуса. Также ожидается переменная облачность. Но при этом дожди не пройдут.

Ветер северный 3–8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 761 мм ртутного столба. Это около нормы.

В среду вновь будет без осадков, а температура поднимется до +24 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что во вторник в городе будет без осадков. При этом столбик термометра едва превысит +20 градусов.