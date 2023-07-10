В Санкт-Петербурге 10 июля все еще прохладно, но уже не так сыро

На территории Северной столицы все еще держатся температуры, которые чуть-чуть отступают от климатической нормы. Однако дожди постепенно уступают место солнышку.

Фото: Baltphoto /Валентин Егоршин

В своих социальных сетях ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что на погоду Петербурга 10 июля окажет влияние вытягивающийся с севера гребень антициклона. Из-за этого на территории региона иногда будет облачно, но обойдется без осадков. Лишь в восточной половине области местами могут пройти небольшие дожди.

Температура воздуха составит от +17 до +19 градусов, по области потеплеет максимум до +20 градусов. Ветер при этом ожидается северный со скоростью 5–10 м/с. Атмосферное давление составит 764 мм рт. ст., что выше нормы.

Во вторник снова без осадков, при этом столбик термометра едва превысит +20 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что накануне город накрыла новая порция холодного воздуха.