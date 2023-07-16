Труп мужчины всплыл в водоеме Всеволожского района

Во Всеволожском районе отдыхающие нашли в водоеме тело мужчины. Спасатели доставили мертвеца на берег.

Фото: пресс-службы Аварийно-спасательной службы ЛО

В субботу, 16 июля спасателям поисково-спасательного отряда г. Шлиссельбург поступила информация о том, что в одном из водоемов Всеволожского района нашли труп.

Специалисты выехали на место и узнали, что мертвеца обнаружили очевидцы. Он всплыл в карьере Северная Самарка в районе садоводства Черная речка. Отряд вытащил тело из воды и доставили его на берег.

Погибшим оказался мужчина. Его останки передали правоохранителям. Теперь им необходимо установить причину смерти.

Стоит отметить, что водоем, на котором произошел инцидент, не входит в зону патрулирования спасательного отряда.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в пруду Муринского парка утонула молодая женщина. Очевидцы предполагают, что погибшая могла быть пьяна. Это стало 17-м случаем гибели людей на воде в Северной столице.