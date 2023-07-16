Активы иностранцев в»Данон» и «Балтике» перешли под временное управление Росимущества

Владимир путин подписал указ о передаче под временное управление иностранных активов «Данон» и «Балтики».

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Президент России Владимир Путин подписал указ, который передал во временное управление Росимущества доли «Данон» и «Балтики», принадлежащие иностранным компаниям. Об этом сообщает Коммерсантъ.

В частности, под управление федерального органа перешли доли «Балтики», большая часть которых, а именно 98,56%, принадлежат Carlsberg Sverige Aktiebolag. А также 85 тысяч акций «Данон Трейд» и более 83 миллиардов обыкновенных акций «Данон Россия». Ими владеет Produits Laitiers Frais Est Europe.

Решение передавать во временное управление активы иностранцев глава страны принял в апреле. Это было ответной мерой на блокировку российских активов за рубежом. Так, под управление России уже перешли 98% акций «Фортума» и 83,73% акций «Юнипро».

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Минцифры и Минпромторг обсуждают запрет параллельного импорта тяжелого компьютерного оборудования из недружественных стран в Россию. Это может коснуться и мобильный устройств Samsung и LG.