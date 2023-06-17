В РФ обсуждают запрет на параллельный ввоз LG и Samsung

Минцифры и Минпромторг обсуждают запрет параллельного импорта тяжелого компьютерного оборудования из недружественных стран в Россию. Это может коснуться и мобильный устройств Samsung и LG.

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В России ведутся разговоры о запрете параллельного импорта тяжелого компьютерного оборудования, которому есть конкурентоспособные отечественные аналоги. Эти обсуждения ведутся между Минпромторг и Минцифры. Об этом сообщает РИА Новости.

Со слов главы Минцифры Максута Шадаева на ПМЭФ, запрет рассматривается в отношении техники из недружественных стран, которой есть хорошая замена. В частности, тяжелой техники — серверов и систем хранения данных. Также под запрет на параллельный импорт могут попасть устройства от компаний Samsung и LG. Ведь в противовес им есть китайские аналоги, которые не уступают по качеству.

Пока обсуждения ведутся на начальном этапе. Но уже известно, что такой продукции как iPhone в числе кандидатов на запрет нет.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Кремле подтвердили информацию о том, что в текущем году на Петербургский международный экономический форум не пропустят журналистов, прибывших из недружественных стран.