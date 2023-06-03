Песков подтвердил, что в 2023 году на ПМЭФ журналисты из недружественных стран аккредитацию не получат

В Кремле подтвердили, что в текущем году на Петербургский международный экономический форум не пропустят журналистов, прибывших из недружественных стран.

Фото: Санкт- Петербург.ру

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в этот раз сотрудники СМИ недружественных России государств аккредитацию на ПМЭФ не получат. При этом причины такого решения не уточняются.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на утверждение Пескова, интерес к ПМЭФ всегда остается большим, и журналисты, прибывшие из других стран будут допущены к мероприятию.

Напомним, что ПМЭФ является крупнейшим экономическим форумом в России. Он пройдет с 14 по 17 июня. Тема рынка труда в 2023 году станет одной из самых главных.

Ранее Санкт -Петербург.ру сообщал, что многие бизнесмены из недружественных стран проявляют интерес к ПМЭФ.