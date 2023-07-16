В Ленобласти 44-летнего мужчину подозревают в изнасиловании его 23-летней знакомой

В Приозерском районе молодая женщина обратилась за помощью в полицию. Она рассказала, что ее изнасиловал знакомый.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в субботу, 15 июля 23-летняя жительница Ленинградской области написала заявление в полицию. Она рассказала, что ее изнасиловали.

Инцидент произошел в поселке Соловьевка. Там проживает ее 44-летний знакомый. Со слов молодой женщины, именно он и совершил в отношении нее противоправные действия в собственном доме.

Полицейские задержали безработного мужчину в качестве подозреваемого.

По данному факту правоохранители возбуждили уголовное дело по части 1 статьи 131 УК РФ (изнасилование).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Кировском районе Северной столицы поездка на такси закончилась печальными последствиями для пассажирки. Ее изнасиловал водитель.