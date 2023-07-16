Таксист-мигрант изнасиловал пассажирку после завершения поездки

В Кировском районе поездка на такси закончилась печальными последствиями для пассажирки. Ее изнасиловал водитель.

Фото: Baltphoto / Елена Яковлева

Как стало известно Санкт-Петербург.ру в субботу, 15 июля в полицию обратилась 28-летняя женщина. Она рассказала, что в ночное время ее изнасиловал таксист.

По словам петербурженки, ночью она решила оформить заказ в службе такси. К ней приехал 32-летний водитель-мигрант, который довез свою жертву до дома, но отпускать сразу не стал. В период с 2:00 до 3:00 он изнасиловал заявительницу.

Потерпевшая смогла назвать марку и номер машины. Выяснилось, что автомобиль не принадлежит подозреваемому. Транспорт находится в аренде.

Ориентировка на водителя составлена. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербруг.ру сообщал, что в Сосновом бору несколько мужчин по предварительному сговору увезли женщину в лес, избили и изнасиловали.