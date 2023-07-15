В Сосновом бору несколько мужчин сговорились и изнасиловали 43-летнюю женщину

В Сосновом бору несколько мужчин по предварительному сговору увезли женщину в лес, избили и изнасиловали.

Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Как стало известно Санкт-Петербург.ру в пятницу, 14 июля в полицию Соснового бора поступило заявление от 43-летней женщины. Она сообщила, что ее изнасиловали.

По словам заявительницы, инцидент прошел накануне вечером. Она была возле продуктового магазина в одном из садоводств. Около нее остановилась машина и водитель предложил довезти женщину. После того, как та села в машину, мужчина уехал в лес.

Злоумышленник вышел из машины и дважды ударил свою жертву. Под угрозой убийством, он изнасиловал заявительницу. В это время приехали еще двое мужчин. Они были знакомы женщине. Один из них несколько раз ударил потерпевшую кулаком по лицу и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, которые второй злодей записывал на камеру телефона.

После женщину посадили в автомобиль и увели на то место, откуда и забрали.

Полицейские возбудили уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 131 УК РФ (изнасилование, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Северной столице 22-летнюю девушку изнасиловал новый знакомый. Пострадавшая находилась с мужчиной более десяти часов в одной квартире.