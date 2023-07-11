В Петербурге 22-летняя девушка обвинила своего знакомого в изнасиловании

В Петербурге 22-летнюю девушку изнасиловал новый знакомый. Пострадавшая находилась с мужчиной более десяти часов в одной квартире.

Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Как стало известно Санкт-Петербург.ру в понедельник, 10 июля в полицию обратилась 22-летняя девушка. Она сообщила, что ее изнасиловал новый знакомый.

Как рассказала петербурженка, ночь 8 июля она предположительно провела в квартире дома по улице Егорова. Там она более десяти часов была с малознакомым мужчиной, который совершал в отношении нее противоправные действия.

Вечером того же дня пострадавшая обратилась к медикам. Там после оказания помощи, ее отпустили. А позже девушка написала заявление.

По подозрению в совершении этого преступления правоохранители задержали местного жителя. Ранее 41-летний мужчина уже дважды привлекался к ответственности за кражи.

Теперь же по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 131 УК РФ (изнасилование).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Приморском районе произошло изнасилование молодой продавщицы. Девушка обратилась к прохожему во дворе с просьбой о помощи.