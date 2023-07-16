«От сырого можно умереть»: специалисты рассказали почему недоваренное мясо опасно

В Роспотребнадзоре рассказали, что употребление сырого мяса может привести к серьезной болезни – трихинеллез.

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Строганина и сало – любимые продукты некоторых жителей страны и одновременно потенциально опасные по мнению сотрудников Роспотребнадзора. По мнению специалистов, недостаточно обработанное мясо может стать источником трихинеллеза.

Это заболевание проявляется после съедения мяса, зараженного личинками круглых червей, которое не было приготовлено должным образом. Источником могут быть как домашние, так и дикие животные. В частности, различная дичь и свинина.

Летальность от этой болезни без лечения составляет 50%. Поэтому очень важно варить и прожаривать мясные продукты в должной мере.

Стоит также отметить, что личинки трихинелл погибают лишь спустя 2,5 часа варки мяса толщиной около 10 см. А также они выдерживают различные виды кулинарной обработки: соление, копчение, замораживание.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Роспотребнадзор заявил, что каждый третий россиянин страдает от аллергии.