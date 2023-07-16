Троих подозреваемых по делу об изнасиловании в Сосновом бору задержали

В Ленобласти правоохранителям удалось задержать троих подозреваемых в изнасиловании.

Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Как стало известно Санкт-Петербург.ру в субботу, 15 июля полицейские смогли задержать трех мужчин, которые подозреваются в изнасиловании 43-летней жительницы Соснового бора.

Напомним, инцидент произошел 13 июля. После работы женщину предложил подвезти незнакомец. Но водитель увез ее в лес, где дважды ударил и изнасиловал.

Позже приехали еще двое мужчин, один из которых несколько раз ударил потерпевшую по лицу кулаком и совершил насильственные действия сексуального характера, которые второй злодей записывал на камеру телефона.

После женщину посадили в автомобиль и увезли на то место, откуда и забрали.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 131 УК РФ (изнасилование, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой).

Трое подозреваемых сейчас удалось найти спустя день после заявления. Ими оказались безработные иностранцы 21-го, 25-и и 28-и лет.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Сосновом бору несколько мужчин по предварительному сговору увезли женщину в лес, избили и изнасиловали.