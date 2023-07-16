Две технологии объединили в Петербурге при реставрации Академии Художеств

В Петербурге при реставрации Академии Художеств совместили механический и лазерный метод. Это позволило открыть новый способ приведения исторических зданий в порядок.

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В Петербурге открыли новый способ реставрации зданий. Его выявили при приведении в порядок барельефа на фасаде Академии Художеств. Метод заключается в объединении уже известный технологий — механической и лазерной. Об этом сообщает 78.ru.

Так, во время реставрации здания специалисты поняли, что механическая очистка повреждает «родной» слой краски и приняли решение начать лазерную обработку. Но и это не было эффективно.

Поэтому рестораторы решили скомбинировать методы. С помощью электронных микроскопов они изучили состав краски и подобрали химические реагенты и характеристики лазера для ликвидации старой краски и восстановления первоначального слоя.

Теперь эту методику можно рекомендовать для реставрации других памятников архитектуры.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что около трех лет может понадобиться, чтобы закончить реставрацию исторического здания Биржи на Стрелке Васильевского острова в Петербурге. Это будет выполнено при условии необходимого финансирования.