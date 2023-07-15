Конфеты с карельской солью и смородиной подарят главам стран Африки в Петербурге

Главам стран Африки, которые прибудут в конце июля в Петербург подготовили подарки: музыкальные шкатулки с шоколадными конфетами.

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В Петербурге во всю готовятся к принятию гостей из Африки. Напомним, семь зарубежных делегаций встретятся на Экспофоруме с президентом России Владимиром Путиным. Мероприятие пройдет с 27 по 28 июля. Об этом сообщает ТАСС.

Так, для зарубежных глав подготовили необычные подарки в виде музыкальных шкатулок. Внутри иностранцев будут ждать шоколадные конфеты с уникальными начинками. Их произвели в Петербурге.

С помощью кондитерских изделий планируется передать символизм города на Неве. Среди начинок будет пралине грильяж с карельской солью и черной смородиной.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Северной столице были объявлены новые даты проведения саммита Россия — Африка. Мероприятие сократилось на несколько дней.