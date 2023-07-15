Книги Донцовой одни из самых популярных среди заключенных Петербурга

Заключенные Петербурга и области предпочитают читать книги Донцовой, Пушкина, Достоевского и других авторов.

Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Сотрудники УФСИН России по Петербургу и Ленинградской области поделились какие книги предпочитают читать на досуге заключенные региона.

Выяснилось, что наибольшей популярностью в колониях пользуются книги Федора Достоевского. В частности, «Преступление и наказание». Это произведение стало самым читаемым. На втором месте по востребованности расположилась «Война и мир» Толстого.

Также среди особо читаемых авторов в следственных изоляторах числится Дарья Донцова, Александр Пушкин и Ю Несбё. А в колониях больше предпочитают Александра Дюма, Достоевского и Круза.

Как отметили в УФСИН, среди библиотечных произведений для людей за решеткой широко представлена историческая литература, энциклопедии, различные академические издания, русская и зарубежная классика, юридическая литература.

Всего на таких территориях действует 14 библиотек с ассортиментом более 131 тысячи книг.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что первая в России библиотека с технологией автоматизированного поиска книг распахнет своих двери для читателей Петербурга. Здесь будет возможно самостоятельно найти нужное издание, не прибегая к помощи библиотекаря.