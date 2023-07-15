Комитет по социальной политике Петербурга рассказал, какая помощь есть многодетным

Мамы и папы близнецов Петербурга могут рассчитывать на помощь социальной няни, а многодетные на бесплатный проезд и зачисление в школы без очереди.

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Для семей с детьми в городе на Неве существует множество форм поддержки. Они позволяют получить те или иные услуги бесплатно или быстрее, чем это могло бы быть. О них рассказал комитет по социальной политике Петербурга.

В частности, для граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, есть услуги няни. Они предоставляются бесплатно для семей, в которых есть два и более ребенка до полутора лет лет, родившихся одновременно.

А для многодетных семей есть возможность получить бесплатный проезд в метро, трамваях, троллейбусах и автобусах. Для этого нужно оформить социальный проездной билет в органах социальной защиты или на «Госуслугах».

Также многодетные родители могут без очереди зачислить своих детей в школы.

Но самая популярная мера, по-прежнему материнский капитал. Эти деньги можно направить на улучшение жилищных условий, на обучение или пенсию. Также для родителей с низким доходом, можно за счет этой поддержки оформить ежемесячные выплаты на ребёнка до 3 лет.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что петербургским семьям предусмотрели дополнительные меры поддержки. В общей сложности на эти цели из бюджета Петербурга пойдет около 14 миллиардов рублей.