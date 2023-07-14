Петербурженка по ошибке выпила растворитель и попала в реанимацию

В Санкт-Петербурге местная жительница попала к врачам с ожогом пищевода. Оказалось, девушка случайно глотнула растворитель.

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В четверг, 13 июля, в петербургскую больницу поступила 21-летняя гражданка. У пострадавшей диагностировали химический ожог пищевода и желудка, а затем поместили на отделение реанимации в тяжелом состоянии, сообщает «Патрульный Петербурга».

Горожанку забрали от одного из домов на улице Манчестерская. Удалось установить, что девушка по ошибке выпила растворитель, в результате чего ей стало очень плохо. Она попала в токсикологическую реанимацию.

В настоящее время все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.