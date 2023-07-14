Ресторан Mickey & Monkeys на Казанской улице остался без посетителей на 80 суток из-за грубых нарушений

В Северной столице решением суда ресторан на Казанской улице, известный своими гигантскими молочными коктейлями, закрыли на 80 суток после обнаружения нарушений в работе. Оказалось, что в заведении хранились продукты с истекшим сроком годности, маркировок при этом на них не оказалось.

Фото: Baltphoto/ Александра Лучинкина

В объединенной пресс-службе судов Петербурга сообщили, что проверку в ресторане Mickey & Monkeys на Казанской улице провели еще 3 июля. Тогда специалисты установили, что повара не разделяли готовку овощей и мяса, а сроки годности части продуктов уже и вовсе истекли. Кроме того, на кухне был зафиксирован дефицит производственных столов и моечного оборудования.

Еще одним нарушением, которое было зафиксировано в ходе проверки заведения, стало то, что продукция не только не проходит маркировку, но и хранится не по правилам. К моменту прибытия специалистов на кухне было не очень чисто. Ко всему прочему, некоторые сотрудники не проходят ежедневный осмотр.

В связи с выявленными нарушениями Октябрьский районный суд принял решение о закрытии ресторана на 80 суток. При этом защита просила воздержаться от такого наказания, так как большинство нарушений уже устранены, а над остальными идет тщательная работа. Однако суд не согласился даже на назначение штрафа и остался при первоначальном решении.

Также было возбуждено административное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения». Владельца заведения привлекли к ответственности.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге из-за многочисленных нарушений закрыли ресторан на Малой Морской улице.