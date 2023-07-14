Президент Федерации рафтинга объяснил, как предотвратить трагедии на воде

Сплав по реке может стать интересным развлечением и увлекательным мероприятием, но при несоблюдении правил эта затея может обернуться трагедией. Президент Федерации рафтинга Москвы Александр Новиков объяснил, что к печальному исходу может привести целая цепочка нарушений, которых необходимо избегать.

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В беседе с Brif специалист отметил, что тренировки к сплавам по порогам необходимо проводить на ровной поверхности. Подчеркивается, что откровенным новичкам в этом виде спорта делать нечего. Человек, занимающийся сплавами, должен обладать техникой гребли и уметь управлять выбранным средством передвижения.

Помимо подготовки к порогам, необходимо научиться переворачивать средство сплава, залазить на перевернутое судно и ставить его на «киль».

Новиков также заметил, что каждый участник обязан иметь необходимую экипировку, в которую входят шлем, нож, спасительный жилет, термобелье и гидрокостюм. Кроме того, гребцов необходимо учить плаванию с веслом отдельно от судна.

На горной и порожистой реке подойдет только специальная тренировка. Для этого во главе группы должен быть инструктор. В целом этим видом спорта лучше начинать заниматься как минимум с 16 лет. Тем, кто помладше, подойдут равнинные реки, но эти мероприятия должны осуществляться под наблюдение опытных инструкторов.