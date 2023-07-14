В квартире на Михаила Дудина нашли до смерти забитого петербуржца и заядлого грабителя с коллекцией судимостей

Правоохранители Выборгского района разбираются в смерти хозяина квартиры, обнаруженного в сильно избитом состоянии рядом с «коллекционером судимостей». Последний объяснил, что сам вызвал скорую.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 13 июля около половины одиннадцатого правоохранителям сообщили о трупе хозяина квартиры на улице Михаила Дудина. Прибывшие на место специалисты нашли 46-летнего петербуржца с внешними признаками насильственной смерти. У гражданина виднелись кровоподтеки в области головы, груди, живота и конечностей, а также присутствовали множественные ссадины. Известно, что погибший злоупотреблял алкоголем.

Тут же находился еще один участник действия. Им оказался 33-летний житель Кронштадта, который вызвал скорую. Мужчину доставили в отдел, где в отношении него составили административный протокол. Оказалось, что задержанный имеет целый багаж судимостей за грабеж и кражи, он уже ни один раз отбывал наказание в виде заключение под стражу, а также получал подписки о невыезде.

Труп направили в морг для установки причины смерти. Все обстоятельства и детали произошедшего выясняются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Пушкинском районе на съемной квартире приезжий гражданин нашел своего соотечественника с разбитой головой.