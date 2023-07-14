Петербуржцам пообещали контрастные выходные с грозами и жарой в +28 градусов

Ближайшие выходные в Северной столице отметятся неоднозначной погодой. В первый день горожан настигнут грозы и дожди, а уже в воскресенье воздух нагреется до +28 градусов.

Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

В своем Telegram-канал главный синоптик Петербурга Александр Колесов заметил, что в ближайшие пару дней на территории региона произойдут существенные изменения. В пятницу кратковременные дожди проходят над западом Ленинградской области и над самим городом. При этом интенсивных осадков все же ждать не стоит. Почти везде относительно тепло, прохладно только на востоке области.

В выходные дни, по словам специалиста, стоит готовиться к контрастной погоде. Так, в субботу пройдут кратковременные дожди, где-то даже с грозами, при этом температура воздуха составит от +20 до +24 градусов. В воскресенье, наоборот, будет сухо и жарко. Днем столбик термометра в этот день дорастет до +28 градусов.

Тем не менее, такая жаркая погода задержится только на один день. Колесов предупредил, что в ночь на понедельник снова вернутся дожди и прохлада. Влияние циклонов сохранится на протяжении всей следующей недели.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что купальный сезон в этом году продлится вплоть до конца лета.