В Петербурге 16 июля из-за соревнования «Медный всадник» и состязаний по триатлону частично перекроют движение по ЗСД

Также некоторые ограничения из-за проведения спортивных соревнований ждут автомобилистов в Приморском и Петроградском районах. Изменения вступят в силу 16 июля.

Фото: Baltphoto /Николай Овсянников

Так, движение транспорта на время ограничат в связи с соревнованиями по триатлону «Медный всадник», Первенством России по триатлону и Чемпионатом России по триатлону, сообщает пресс-служба Комитета по транспорту Петербурга.

Велогонка затронет Северный, Центральный и Южный участки Западного скоростного диаметра, поэтому здесь введут изменения.

С половины четвертого утра до четырех дня 16 июля прекращается движение от съезда с трассы Е-18 «Скандинавия» на ЗСД до съезда с ЗСД на набережную Макарова.

Кроме того, с четырех утра до двух дня того же дня будет недоступно движение от развязки ЗСД с набережной Макарова до Благодатной улицы.

В комитете добавили, что с четырех утра до восьми вечера 14 июля и в аналогичный промежуток времени 16 июля также не будет работать автобусный маршрут № 29.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в июне больше 13 тысяч участников марафона «Белые ночи» пробежали по улицам города.