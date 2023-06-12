Больше 13 тысяч участников марафона «Белые ночи» пробежали по улицам Петербурга

Накануне, 11 июня, несколько тысяч участников марафона «Белые ночи» пробежали по центру города. участники соревновались на разных дистанциях.

Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Так, все желающие могли пробежать два пути на выбор. Длина первого из них составляла 42 километра, а второго — 10 километров. Первую дистанцию выбрали 3,3 тысячи человек, при этом на второй маршрут встали 9,6 тысячи участников. Согласно статистике забега на сайте бегового сообщества, на мероприятии побывали больше 13 тысяч бегунов.

Известно, что старт спортсменов был обозначен на Петровской набережной, а конечной точкой дистанции являлась Дворцовая площадь. Оба маршрута проложили по исторической части Петербурга.

В дистанции на 10 километров лучшими стали Анна Викулова и Константин Плохотников, а 42,2 километра первыми преодолели Алексей Реунков и Луиза Дмитриева.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 4 июня в городе на Неве также провели забег, из-за которого для автомобилистов временно перекрыли несколько центральных городских улиц.