Движение в центре Петербурга 4 июня временно остановит Всероссийский полумарафон

В Санкт-Петербурге 4 июня состоится забег, из-за которого для автомобилистов временно перекроют несколько центральных городских улиц.

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Так, речь идет о VII Всероссийском полумарафоне Забег.РФ, в котором примут участие больше 150 000 человек. В пресс-службе Адмиралтейского района уточнили, что в связи с забегом на некоторых участках дорог движение в этот день будет ограничено.

В частности, 4 июня нельзя будет останавливать транспортные средства сразу на 24 улицах, в числе которых Исаакиевская, Сенатская, Суворовская, а также Биржевая площадь. К числу участков с ограничениями на этот день относятся Конногвардейский бульвар, площадь Труда, а также Дворцовая, Адмиралтейская, Английская, Университетская, Мытнинская и Кронверкская набережные. Кроме того, остановки не разрешат на Смольном проспекте, Миллионной и Лафонской улицах. Ограничения будут действовать с 00:00 до 23:59 воскресенья.

Кроме того, с восьми утра до трех дня на 30 улицах не сможет проехать общественный транспорт. Для некоторых автобусов, трамваев и троллейбусов временно изменятся маршруты.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в городе досрочно сняли ограничение движения по Обуховскому мосту.